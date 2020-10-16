مختصة في التغذية: فاكهة الرمان تُساهم في رفع مناعة الجسم

دعت المختصة في التغذية ليلى علوان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، الى الاقبال على تناول فاكهة الرمان القادرة على تعزيز الدور الرئيسي للأمعاء الغليظة في رفع مناعة الجسم خلال فصلي الخريف والشتاء.

ولفتت ليلى علوان إلى ما لفاكهة الرمان الغنية بالفيتامين « أ » و « س » من دور كبير في تعزيز البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء الغليظة التي تعمل على تعزيز مناعة جسم الانسان، مشيرة الى أن نسبة كبيرة من المناعة موجودة بالأمعاء ومن المهم ضمان نمو بكتيريا صحية يمكن توفيرها باستهلاك قشور الرمان الخارجية والداخلية سواء بدمجها في بعض الأطباق بعد تجفيفها أو باعداد منقوعات منها.

وأفادت المختصة بأن العديد من الدراسات الحديثة أثبتت أن قوة مناعة الجسم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحالة الصحية للأمعاء الغليظة المسؤولة على تصنيع الفيتامين « ك » الذي يعمل بالخصوص على تقوية القلب وعلى تنظيم جريان الدم في جسم الانسان.

وشددت المختصة على ضرورة تناول الكميات الكافية يوميا من الحليب ومشتقاته حيث أن التركيبات الموجودة في هذه المواد تلعب دورا كبيرا في تزويد الأمعاء الغليظة بما تحتاجه من فيتامينات من جهة كما أنها تقيها من الاصابة بعدة أمراض من جهة أخرى.

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