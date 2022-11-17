مختص في معالجة النفايات: لم تتم السيطرة بعد على حريق مصب النفايات في صفاقس

أكد الأستاذ الجامعي المختص في معالجة وتثمين النفايات جلال بوزيد في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، أنّه لم تتم السيطرة بعد على حريق مصب النفايات في صفاقس اعتبارا لأن حرائق النفايات تتطلب تقنيات وتجهيزات كبيرة وخبرة واسعة، والسيطرة عليها لا تكون بتقنيات عادية لان الاطفاء لا يتم عن طريق الماء بل عن طريق التربة.

وأشار المتحدث إلى السيطرة على عدد من الجيوب لكن ماتزال عمليات الاطفاء متواصلة.

وعما إذا كان الحريق مفتعلا أم لا، أكد المختص أن تونس ليست في وضعية مناخية بإمكان النفايات معها أن تحترق لوحدها.

ووصف جلال بوزيد الوضع في صفاقس بالكارثي بيئيا، منتقدا غياب الدولة المركزية وعدم دعمهم كلجنة استراتيجية من اجل ايجاد حل لازمة النفايات بالجهة.

كلمات البحث :النفايات;حريق;صفاقس