مخلوف: النظام الداخلي للبرلمان يعتبر قانونا ويُلزم كل السلط

أكد رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدخله بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يعتبر قانونا وأعلى من القوانين الأساسية لأنه يصدر بمبادرة برلمانية ويلزم كل السلط.

واعتبر مخلوف أن ما حصل أمس في قصر قرطاج فضيحة، منتقدا تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

وأكد مخلوف على وجود أطراف ساهمت في تأجيج الوضع بتحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف، مشيرا إلى أن الدولة الوطنية لا تقتل شعبها.

ودعا مخلوف رئيس الحكومة إلى عدم الخضوع للابتزاز.

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