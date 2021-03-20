مخلوف: النيابة العمومية قررت تأجيل السماح للمرأة بالسفر دون اتّهامها بشئ

أكد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت، أن النيابة العمومية خلافا لما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام لم تفتح تحقيقا في ملف المرأة التي تم منعها من السفر لعدم وجود أي شبهة ضدها، بل أذنت بالتحري في وضعيتها، وهو ما حصل دون أن يفضي إلى اتهامها بشيء .

وكتب مخلوف: « يبدو أنه وأمام القصف الإعلامي الموجه وبالغياب .. وتحت ضغط النقابات المسلّحة .. قررت النيابة العمومية مزيد التحري وتأجيل السماح لها بالسفر لأيام أخرى حتى تمر العاصفة » .

وقال مخلوف إن تحجير السفر هو تدبير يتخذه قاضي التحقيق وليس وكيل الجمهورية، عندما يرى ضرورة لذلك، لكن في هذه الحالة لم يُفتح التحقيق أصلا.

وأوضح مخلوف بأن الوحدات الأمنية قد أحالت في 4 سنوات فقط إلى قطب الإرهاب أكثر من 11000 ملف لمواطنين موقوفين بشبهات إرهابية، بمعدل 3000 ملف في العام ، مؤكدا أن أكثر من 4500 منهم تم فتح تحقيق فيها .

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