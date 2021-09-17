مخلوف بعد إطلاق سراحه: تعرضت لمحاولة اغتيال

أكد النائب المجمدة عضويته بمجلس الشعب عن كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بعد إطلاح سراحه من قبل المحكمة العسكرية الدائمة اليوم الجمعة، أنه تقدم بالتنسيق مع هيئة الدفاع عنه طوعا إلى المحكمة لكنه تعرض لمحاولة اختطاف وإلى جريمة احتجاز خارج القانون من حرم المحكمة، مشددا على أنه تعرض لمحاولة اغتيال بعد اسقاطه أرضا .

وشدد مخلوف على أنه مازال نائب شعب ولا وجود لبرلمان مجمد، مؤكدا أنه وفِيّ لدماء الشهداء وأنه لا يعترف بما اعتبره « انقلابا سيسقط » ولا يعترف إلا بصندوق الاقتراع .

وللتذكير فقد أصدر القضاء العسكري، مساء اليوم الجمعة، قرارا بـ الإبقاء على مخلوف بحالة سراح في ما يعرف بـ « قضية المطار » مع تعيين يوم 27 سبتمبر موعدا لاستنطاقه.

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