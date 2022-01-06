مدنين: إحباط تهريب 140 كلغ من المصوغ المزيف

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين من ضبط كمية هامة من المصوغ المزيف مخفية بإحكام على متن شاحنة ثقيلة وذلك إثر إخضاعها إلى التفتيش الدقيق حيث تم العثور على مخبأ مهيأ داخل خزان الوقود يحتوي على أكياس بداخلها كمية المصوغ المزيف والتي تزن إجمالا 140 كلغ إضافة إلى كمية من المعسل تزن 79 كلغ.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بما يناهز 45 ألف دينار.

كلمات البحث :تهريب;مدنين;مصوغ