مدنين: إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية يناهز 1 مليون أورو

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين من إحباط محاولة تهريب مبلغ هام من العملة الأجنبية متمثل في 994 ألف أورو تم ضبطه مخفيا داخل سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي أصيل الجهة وذلك بمنطقة « الشيشمة » من ولاية مدنين.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ له، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وإعلام النيابة العمومية بالجهة قصد الإذن بما يتعين من إجراءات قضائية في الغرض.

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