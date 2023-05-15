مدنين: إحباط محاولة تهريب 120 ألف حبة دواء مخدر



ضبطت مصالح الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين، في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي، 120 ألف حبّة دواء مخدر وذلك إثر القيام بدوريتيْ مراقبة تابعتيْن لفرقتي الحرس الديواني بالجميلة وبمدنين.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها، أنّه تمّت ملاحقة سيارة خفيفة لم يمتثل سائقها لإشارة أعوان الديوانة وبإيقافها وإخضاعها إلى التفتيش تمّ العثور داخلها على أدوية مخدرة.

وأضافت أنّه تم تحرير محضر في الغرض وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات حول الموضوع.

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