مدنين: إنقاذ 34 مهاجرا وانتشال 6 جثث

تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر ووحدة تابعة للحرس البحري صباح اليوم 27 جانفي 2021، من إنقاذ 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة وانتشال 06 جثث، كان ذلك إثر ورود معلومة عن غرق قارب هجرة غير شرعية بالموقع شمال شرق جرجيس على بعد 44 كلم.

وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين بمشاركة ثلاث وحدات بحريّة تابعة لجيش البحر ووحدتين بحريتين تابعتين للحرس الوطني والديوانة.

وأفاد المهاجرون الذين تم إنقاذهم أنهم أبحروا من السواحل الليبية على متن قارب يضم قرابة 70 مهاجرا غير شرعي بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

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