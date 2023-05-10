مدنين: استشهاد أحد الأمنيين المصابين بمستشفى الصادق المقدم بسبب اصابته البليغة وحالة أمني آخر حرجة

أكد مصدر صحي من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق من ولاية مدنين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، استشهاد عون أمن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة، واقامة 4 مصابين في صفوف الأمن، اثنين بقسم الانعاش، حالة احدهما حرجة وسيتم نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة، بسبب تعرضه لنزيف على مستوى الراس، في حين يقيم مصابان اخرين بقسم الاعضاء بعد ان اجريت عليهما عملية جراحية، وذلك على اثر عملية اطلاق النار التى جدت امس الثلاثاء في محيط معبد الغريبة .

وأشار المصدر ذاته الى استشهاد عونين امنيين، احدهما على عين المكان والاخر توفي بالمستشفى بسبب اصابته البليغة، وذلك بعد ان اقدم عون حرس تابع للمركز البحري الوطني باغير، وهو في عطلة، على قتل زميله وحمل زيه والاستيلاء على سلاحه وذخيرة، ليتوجه بعد ذلك الى معبد الغريبة على متن دراجة ذات اربع عجلات، ويقوم باطلاق النار على اعوان كانوا يؤمنون المكان، وفق مصدر امني.

وقد عاد الهدوء صباح اليوم الى جزيرة جربة وعادت الحياة الى نسقها الطبيعي بعد حالة من الاستنفار الامني حتى ساعات متأخرة من الليل وتطويق عدة مقرات امنية ومعبد الغريبة وتشديد الحراسة الأمنية والتواجد الامني بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم وعدة مفترقات طرقات.

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