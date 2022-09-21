مدنين: القبض على فتاة بحوزتها أكياس من الهيروين

تمكنت دورية تابعة لفرقة الطريق العمومي للحرس الوطني بمدنين يوم 09 سبتمبر 2022، من إلقاء القبض على فتاة أصيلة تونس العاصمة و بتفتيشها تبين و أن بحوزتها كمية من الأكياس صغيرة الحجم تحتوي على مادة الهيروين، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

واذنت النيابة العمومية بمراجعتها بإحالتها على فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بمدنين و بالتنسيق مع إدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة أذنت للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتحري في الموضوع و إتخاذ ما يتعين في شأنها .

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