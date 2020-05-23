مدنين: الكشف عن شبكة مختصّة في الإتجار بالأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه إثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين مفادها تواجد شبكة مختصّة في مجال الإتجار بالأسلحة تنشط بين ولايات قفصة، توزر وقبلي، تولت يوم 22 ماي 2020 دورية تابعة للفرقة المذكورة بعد استشارة النيابة العمومية مداهمة منزل بالجهة وإلقاء القبض على شخصين وحجز مسدّس ناري و06 إطلاقات تابعة له وبندقيّة صيد وكمية من الخراطيش.

كما تحولت الدورية نفسها الى معتمدية أم العرائس ولاية قفصة بعد التنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمتلوي حيث تمت مداهمة منزل وحجزت بداخله 07 بنادق صيد كما تم إلقاء القبض على صاحب المنزل، وتولت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقبلي مداهمة منزل أحد متساكني جهة سوق الأحد وإلقاء القبض عليه وحجز 02 بنادق صيد.

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