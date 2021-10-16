مدنين: حجز 14 بندقية صيد مهربة كانت مخفية وسط الكثبان الرملية

تم فجر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، توجيه دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي التوي من معتمدية بنقردان، وعلى إثر تمشيط المنطقة تم العثور على كيسين مخفيين وسط الكثبان الرملية يحتويان على 14 بندقية صيد مختلفة الأنواع، دون وجود وسيلة نقل أو أشخاص على مقربة منها.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بتحرير محضر ضد مجهول ومواصلة الأبحاث في الغرض.

وأرجعت الديوانة التونسية في بلاغ لها، تحركها إلى توفر معلومة حول رصد تحرك مشبوه لشاحنة رباعية الدفع بإحدى المسالك الصحراوية بالمنطقة الحدودية « اللبادة » .

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