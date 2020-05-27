مدنين: 5 إصابات جديدة بكورونا لوافدين من السعودية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بمدنين اليوم الأربعاء، أنها سجّلت 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كلها لوافدين من المملكة العربية السعودية عبر رحلة الاجلاء التي حطت بمطار جربة جرجيس الدولي يوم 18 ماي الجاري ويقيمون بالحجر الصحي الاجباري باحد نزل جزيرة جربة.

وكشف كاهية مدير الصحة الأساسية بمدنين زيد العنز لإذاعة تطاوين بأن هذه الحالات الجديدة هي من بين نتائج تحليل 185 عينة وردت مساء اليوم على الادارة الجهوية للصحة بمدنين وكانت 180 منها سلبية.

وكانت الادارة الجهوية للصحة بمدنين قد رفعت قبل يومين عينات لـ 264 تونسيا كانوا قدموا من السعودية يوم 18 ماي الجاري وذلك في اطار مراقبة الحالة الصحية للوافدين من الخارج بعد مضي اسبوع على وصولهم الى تونس.

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