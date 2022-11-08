مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: مستعدون لتدعيم التعاون مع تونس في القطاع السياحي

مثل تدعيم الوجهة التونسية بالأسواق الأوروبية والواعدة وتطوير المنتوج السياحي، محور لقاء جمع وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين اليوم، الإثنين 7 نوفمبر 2022، بوفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) تتقدمه السيدة « Nodira Mansurova » مديرة البنك بتونس.

كما تم التطرق إلى برامج التعاون بين الوزارة والبنك والسبل الكفيلة بتطويرها حيث ثمن وزير السياحة بالمناسبة الدور الهام الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم السياحة التونسية منوها بدعمه لاعداد المخطط العملي لاستعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد 19 ودعم دراسة خاصة للغرض بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة وتطوير المنتوج السياحي على غرار السياحة الطبية ودعم تنظيم دورات تكوينية وتطوير منصات رقمية ترويجية وغيرها من مجالات التعاون الثنائي داعيا إلى تطوير هذا التعاون المثمر لمزيد تدعيم السياحة التونسية.

ومن جهتها أشادت السيدة السيدة « Nodira Mansurova » بمستوى التعاون المتميز بين البنك ووزارة السياحة معربة عن وجود استعداد لمزيد تدعيم وتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة بالقطاع السياحي.

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