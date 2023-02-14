مديرة النقد الدولي تُؤكّد ارتياحها لتقدم سير الاصلاحات في تونس

استعرضت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خلال محادثة أجرتها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، مدى تقدم البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أقرته تونس، وذلك على هامش اشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي بالإمارات العربية المتحدة من 13 الى 15 فيفري الجاري ، تحت شعار « استشراف حكومات المستقبل ».

وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي خلال اللقاء، عن ارتياحها لتقدم سير الاصلاحات في تونس، مبرزة استعدادها للعمل على تسريع النسق، من أجل التوصل الى اتفاق نهائي مع بلادنا.

ويهدف هذا البرنامج دعم اصلاحات الحكومة التونسية المالية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس واسترجاع توازنات المالية العمومية.

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