مديرة صندوق النقد: أحرزنا تقدما كبيرا في التوافق على برنامج اصلاحات مع تونس

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، « نعمل بشكل وثيق مع السلطات التونسية منذ فترة وأحرزنا تقدما كبيرا في الاتفاق على برنامج الاصلاح الاقتصادي « .

ووفق موقع صندوق النقد الدولي، أجابت جورجيفا، على سؤال خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ عن « الضغوط الأوروبية لحصول تونس على التمويل، وما إذا كان « ينبغي على الاتحاد الأوروبي المضي قدما لتحقيق ذلك، أجابت المسؤولة الأولى عن الصندوق: « هذا البرنامج يجب أن يكون مدعوما من قبل تونس وهي في وضع أفضل اليوم ، لأن السياحة تعافت « .

وأضافت » الوضع ليس دراماتيكيا كما كنا نخشى. وأوروبا لديها تقليد قوي في دعم تونس. ونحن ممتنون جدا لذلك »، مثمنة تبني القادة الأوروبيين هذا النهج الاستباقي في دعم تونس، وفق تعبيرها.

وقالت « نتفق تماما على أنه سيكون أمرا جيدا لتونس، أن تنفذ إصلاحات تجعل الاقتصاد أقوى وتفتح آفاقا أكثر إشراقا للشعب التونسي ».

كما صرحت مديرة صندوق النقد الدولي قائلة، « لا توجد خلافات » بين صندوق النقد الدولي وتونس « حول العناصر الرئيسية للإصلاحات. ولا يزال لدينا عمل يتعين علينا القيام به بشأن تفاصيل تنفيذ الإصلاحات ».

وتابعت، بالقول، « إن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى دعم اقتصاد ديناميكي وعادل لا يدفع فيه الفقراء مقابل للدعم الذي يتمتع به الأثرياء، مضيفة، « أنا متأكدة من أننا سنتوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق ذلك. » .

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