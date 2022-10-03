مديرة صندوق النقد: توقيع اتّفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس قريبًا

أكّدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا خلال مؤتمر صحفي في الرياض اليوم الاثنين، أن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

وأبرزت جورجيفا أنّ 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر.

وأضافت المتحدثة بأن 41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي أنّ توقيع اتّفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتمّ « قريبا جدا » ، مشيرة إلى أنّ الصندوق في مناقشات متقدّمة مع الدولتين، معتبرة أنه من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع » .

من جهتها، قالت أليس جاور، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة أزور استراتيجي الاستشارية ومقرها لندن، إنّ « المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة ».

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