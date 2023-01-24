مدير الخزينة الفرنسية وسفير فرنسا يؤكدان دعم بلادهما لتونس في مسارها الإصلاحي

استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، صباح اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، إيمانويل مولان Emmanuel Moulin، المدير العام للخزينة الفرنسية، رفقة أندري باران André Parant، سفير فرنسا بتونس.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سنة التشاور وتبادل الرؤى القائمة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والمالية.

وأكد المسؤولان الفرنسيان، في هذا الإطار، التزام بلادهما بدعم جهود تونس للمضي قدما في مسارها الإصلاحي الضروري لاستعادة عافيتها الاقتصادية ونسق نموها ورفاهها الاجتماعي.

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