مدير بصندوق النقد الدولي: نراقب الوضع في تونس ونستعدّ لعقد اجتماعات مع أعضاء من الحكومة

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم الثلاثاء، أن الصندوق في تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة وهو يراقب الوضع في البلاد للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الاصلاحات والسياسات التي ستنتهجها الحكومة الجديدة.

وقال ازعور أن الصندوق يدعم تونس ومستعد لتقديم المساعدة الاضافية حتى يمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وبين المتحدث بأن الصندوق يستعدّ خلال الايام القريبة القادمة لعقد اجتماعات مع اعضاء من الحكومة التونسية، معتبرا أنه من المهم زيادة النمو والذي يتطلب التخفيض في الانفاق العام ومساعدة القطاع الخاص الذي تضرر من جائحة كورونا علاوة على مجابهة التضخم.

يذكر ان المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد اكدت في ندوة صحفية انتظمت في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي والصندوق (من 11 الى 17 اكتوبر 2021)، ان تونس لاتزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار وديمومة المالية العمومية، قصد توفير مناخ ملائم للتشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة.

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