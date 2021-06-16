مدير عام الامتحانات ينفي تسريب امتحان الفلسفة لتلاميذ الباكالوريا

نفى مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريحات إعلامية صباح اليوم الأربعاء، تسريب امتحان الفلسفة لتلاميذ الباكالوريا، مؤكدا أن التسريب هو الكشف عن محتوى الموضوع قبل انطلاق الاختبار بساعات أو بأيام أو حتى بدقائق.

وبين الولباني بأن سرية الامتحان تنتهي خلال اللحظة التي يتم فيها فتح الظرف بأول مركز امتحان ما عدى ذلك فهي محالات غش أو غش .

وأوضح الولباني بأن ما حصل اليوم هو غش من جهة القصرين، مؤكدا أن خلية اليقظة بصدد متابعة ورصد كل ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي بتواصل حيني مع وزارة الداخلية وزارة العدل.

وحذر الولباني كل من تُخول له نفسه أن يعتدي على الامتحانات الوطنية فسيجد نفسه أمام الأجهزة الأمنية وأمام القضاء .

وبين الولباني بأنه تم تصوير ورقة الامتحان ونشرها بعد 10 دقائق.

من جهته، أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي، أن النيابة العمومية أذنت للمصالح الأمنية بفتح بحث في شأن فتاة قامت صباح اليوم، في أحد مراكز الإعلامية والانترنات بطباعة اختبار مادة الفلسفة لدورة البكالوريا 2021.

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