مدير عام البناءات: أشغال تهيئة ملعب المنزه متواصلة ولا وجود لإشكاليات مالية

أدى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش صباح اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، رفقة رئيس الديوان شكري بن حسن زيارة ميدانية إلى حضيرة أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.

وعاين الوزير تقدم أشغال التهيئة التي لم تتوقف منذ انطلاقها بتاريخ 10 جوان 2022 والمتمثلة بالأساس في إزالة المدارج والهياكل المعدنية القديمة بالإضافة إلى انتهاء أشغال إزالة المكونات القديمة لحجرات الملابس.

وأكد المدير العام للبناءات المدنية بوزارة التجهيز مالك مشارق أن نسبة تقدم الأشغال العامة تتطابق مع الرسم البياني والمخطط الزمني الذي تمت المصادقة عليه. وأن مكتب الدراسات في الفترة الماضية كان بصدد تحضير ملفات التنفيذ والاختبارات وأنه تمت المصادقة على الملف التقني من قبل جميع الأطراف المتداخلة وتم الشروع في أشغال الاختبارات على الهيكلة مؤكدا على أن سير الأشغال متواصل بنسق عادي ويحترم الآجال المحددة ولا وجود لإشكاليات مالية وأن البرمجة متواصلة والأفق والرؤية واضحة.

هذا وقد أدى طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس زيارة ميدانية لحضيرة أشغال الملعب الأولمبي بالمنزه للاطلاع على مكونات المشروع.

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