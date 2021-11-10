مدير عام الصحة العسكرية: الأستاذ الصحبي بن سلامة في صحة جيّدة

أكد مدير عام الصحة العسكرية، الفريق مصطفى الفرجاني في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، أن الأستاذ الصحبي بن سلامة، في صحة جيّدة وأنه قد تم نزع آلة التنفس الاصطناعي عنه وسيتم نقله صباح اليوم من قسم العناية المركزة إلى غرفة عادية في قسم جراحة العظام.

وأضاف الفرجاني بأن المتضرّر يحظى بالعناية الطبية والإحاطة النفسية الضرورية وأنه قد تناول أمس وجبة العشاء وتواصل مع الفريق الطبي ومع زوجته.

وأوضح المتحدث بأن الأستاذ تجاوز مرحلة الخطر وأنه لم يعد هناك أي مخاوف بخصوص وضعه الصحي.

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