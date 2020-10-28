مدير عام الصحة: وفيات كورونا تجاوزت الـ1000 وتوقعات بأضعاف الموتى خلال نوفمبر وديسمبر

أعلن مدير عام الصّحة فيصل بن صالح في نقطة إعلامية عقدت صباح اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 1000 وفاة بفيروس كورونا في تونس، معتبرا الرقم متوقعا ويُثبت بأنه لم يتم القيام بالمجهود المطلوب.

واعتبر المتحدث بأنه في حالة المواصلة في هذا التوجه فإن أعداد المتوفين ستتضاعف خلال شهري نوفمبر وديسمبر .

ودعا مدير عام الصحة التونسيين إلى تحمل واجباتهم الانسانية، مشددا على أن تقليص عدد المصابين والوفيات مجهود وطني ومسؤولية وطنية يتحملها الجميع .

وأكد بن صالح بأن وزارة الصحة وأعوان الصحة يقومون بقصارى جهدهم لتحسين جاهزية القطاع الصحي العام والتنسيق مع القطاع الصحي الخاص بالتعاون مع رئاسة الحكومة لتثبيت المجهود التشاركي المتعدد الاجتصاصات في مختلف القطاعات .

وشدد المتحدث على أن إجراءات الحكومة لتشديد الاجراءات والحملات التحسيسية لم تطبق حيث مازالت الأرقام نسفها، ما يُرجح فرضية تضاعف عدد الوفيات خلال الشهرين المقبلين.

واعتبر المدير العام للصحة بأن الحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات يتطلّب مزيد انخراط المواطنين وتجاوبهم مع الإجراءات والتّدابير الوقائيّة خاصّة وأنّ الدّراسة الأخيرة التّي أجريت لتبيّن سلوك المواطنين الإيجابي لم تتحسّن منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وبقيت في حدود 40 بالمائة من الملتزمين بارتداء الكمامة، مشدّدا على ضرورة احترام إجراءات الوقاية وخاصّة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل الأيدي وتطبيق البروتوكولات الصحية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

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