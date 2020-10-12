مدير عام الصحة: 6 أطفال مصابين بكورونا في المستشفيات حاليا

أعلن فيصل بن صالح مدير عام الصحة في حوار له على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الاثنين، أن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا الموجودون حاليا في المستشفيات هم 6 أشخاص حاليا.

وقال بن صالح إن الأطفال يُمثلون عاملا كبيرا لنقل العدوى ولكن أغلبهم ليس لديهم أعراض.

ودعا مدير عام الصحة المواطنين للوعي ووضع اليد في اليد، باعتبار المعركة جماعية وتتطلب تضافر جهود الجميع، مشيرا إلى أن مقترح فرض حجر صحي شامل ليس حلا ناجعا وغير مطروح.

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