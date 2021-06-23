مدير مستشفى الرابطة: غرفة الموتى فاقت طاقة استيعابها القصوى

أعلن مدير مستشفى الرابطة منجي الخميري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن غرفة الأموات بالمستشفى بلغت طاقة استيعابها القصوى في ظل الوضع الوبائي الحالي وسيتم تدعيمها اليوم بشاحنة مبردة لحفظ جثث الموتى.

وأوضح الخميري بأن غرفة الموتى بالمستشفى قادرة على استيعاب 12 جثة وفاقت أمس طاقة استيعابها القصوى.

وأرجع مدير مستشفى الرابطة ارتفاع عدد الجثث التي لاتزال في الانتظار داخل غرفة الموتى وعدم التمكن من حفظ جثث أخرى بها إلى جملة من الأسباب أهمها تأخر البلديات في التدخل لأخذ الجثث والالتزام بإجراء التحليل المخبري « بي سي ار » لحالات الوفيات للتثبت من الإصابة بكوفيد-19 وهو ما يتطلب وقتا ويفرض بقاء الجثة بغرفة الموتى فضلا عن الإجراءات الادارية المعقدة لاستخراج الوثائق اللازمة للدفن والتي تتسبب أيضا في انتظار الجثة مزيدا من الوقت في هذه الغرفة.

وكان كاتب عام النقابة الاساسية بالمستشفى عبد الفتاح العياري قد وصف أمس، الوضع في قسم الاستعجالي بالمستشفى بالكارثي واللاإنساني بسبب عدم توفر مكان لحفظ 8 جثث لمتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب نقص الاطار شبه الطبي.

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