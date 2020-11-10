مدير معهد باستور: اللقاح ضد كورونا وصل المرحلة الأخيرة وسيكون أرخص من تحليل PCR

اعتبر الهاشمي الوزير مدير معهد باستور في تصريحات إعلامية له صباح اليوم الاثنين، أن اللقاح الأخير ضدّ فيروس كورونا الذي أعلنت عنه شركة فايزر يعدّ من أكبر نسب الحماية في التلاقيح بصفة عامة، باعتبارها المرة الأولى التي تصل نسبة نجاح اللقاح 90 بالمائة .

وقال الوزير إنه لا يمكن تسجيل اللقاح بالقانون الأمريكي إلا بعد تتبّع الناس شهران بعد تجربتهم اللقاح، ثمّ كتابة نشرية علمية مدققة يجب أن توضح المضاعفات إن وجدت.

وأشار الوزير في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم، إلى أنّ اللقاح عموما لن يكون باهضا ويمكن أن يكون بين 5 و7 دولارا وبين 2 و3 دولار إذا مررنا بكوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وقد يصل إلى 10 دولارات، معلّقا أنّ التلقيح سيكون أرخص من تحليل (pcr)، وسيكون مبدئيا على مرحلتين، الثاني بعد 3 أسابيع من تناول الجرعة الأولى.

ورجح الهاشمي الوزير أن يقع تسويق اللقاح خلال 3 أشهر أي بداية السنة القادمة، قائلا إنّه خبر جيّد يعطي الأمل لكلّ سكان العالم « لكن يجب التثبت من مدى تزامن تطوير المناعة مع الحماية من المرض ».

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