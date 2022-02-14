مدير معهد باستور: تسجيل إصابتين بمتفرع أوميكرون « ب أ 2 » بتونس

أعلن المدير العام لمعهد باستور تونس هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، عن تسجيل تونس لإصابتين بالمتفرع عن المتحور أوميكرون « ب أ 2″ .

وأكد الوزير أن الحالتين معزولتان ولا تشكلان أي خطر على الوضع الصحي بالبلاد، فالحالة الأولى تمّ رصدها بالعاصمة بعد القيام بالتقطيع الجيني لحوالي 100 عينة خلال الفترة الممتدة من 31 جانفي 2022 الى 4 فيفري 2022، فيما تم اكتشاف حالة اصابة ثانية بهذا المتفرع بولاية صفاقس.

وأوضح مدير معهد باستور بأن المتفرع عن أوميكرون « ب أ 2″ سريع الانتشار بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمائة أكثر من أوميكرون الأصلي « ب أ 1″ المنتشر حاليا في تونس وحول العالم، في حين يتشابه المتفرعان من حيث درجة الخطورة المنخفضة.

وقال الوزير إن المنظمة العالمية للصحة لم تصنف المتفرع أوميكرون « ب أ 2″ « خطيرا » بل وصفته بفيروس « يستحق المتابعة » وهو ما تنكب تونس على القيام به خلال هذه الفترة بشكل مستمر ودقيق.

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