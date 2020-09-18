مدير معهد باستور: لا لقاح تونسي جاهز حاليا ضدّ فيروس كورونا

أكد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في تصريح للصباح نيوز اليوم الجمعة، أن اللقاح التونسي ضد فيروس كورونا الذي يعمل عليه عدد من الخبراء التونسيين، قد يكون جاهزا بحلول شهر نوفمبر المقبل لتنطلق فيما بعد التجارب الطبية عليه.

وبين المتحدث بأن العمل على إيجاد اللقاح مازال في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، مؤكدا أنه لا لقاح جاهز، وأن الحديث عن لقاح جاهز مازال بعيدا.

وقال الهاشمي الوزير إن هناك خلط في المعلومات، حيث أن اللقاح مازال في مرحلة ما قبل السريرية والتي تبعد سنة عن المراحل الأخرى .

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