مدير منظمة العمل الدولية: مستعدون لتعزيز تعاوننا مع تونس عبر مكتبنا الاقليمي

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف-سويسرا اليوم الأربعاء، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو Gilbert Houngbo.

وهنأت رئيسة الحكومة في مستهل اللقاء المدير العام على توليه قيادة المنظمة منذ أكتوبر 2022، والذي يعد اعترافا بالكفاءات الافريقية.

كما رحبت بودن بالمناسبة بمبادرة إنشاء تحالف من أجل العدالة الاجتماعية مؤكدة دعم تونس لهذا التحالف، خصوصا وأن مطالب العدالة الاجتماعية كانت جزءًا من ركائز الثورة التونسية.

كما نوّهت رئيسة الحكومة بالجهود المبذولة من قبل المنظمة في تنفيذ مشاريع التعاون في مجالات وضع السياسات الوطنية للتشغيل وإيجاد فرص عمل جديد وتطوير قدرات الشباب ودعم انشاء الشركات للنساء والشباب وبعث الشركات الأهلية كرافد لتحقيق التنمية في الجهات وخاصة الدعم اللامحدود من المنظمة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا.

كما أشارت رئيسة الحكومة إلى التعاون المثمر بين تونس ومنظمة العمل الدولية خاصة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مؤكدة أن تونس تفخر بأنها أول بلد بدأت فيه المنظمة تنفيذ برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتستفيد من أكبر ميزانية تخصصها المنظمة في هذا المجال.

من جهته، أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتعاون القائم بين المنظمة وبلادنا والجهود التي تقوم بها تونس من أجل العدالة الاجتماعية.

كما عبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن استعداد المنظمة لتعزيز تعاونها مع تونس عبر مكتبها الاقليمي.

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