مدينة العلوم بتونس تفتح أبوابها مجانا لمتابعة إطلاق أول قمر صناعي تونسي

أعلنت مدينة العلوم بتونس اليوم الجمعة، أنها ستفتح أبوابها مجانا يوم غدٍ السبت 20 مارس 2021 انطلاقا من الساعة السادسة صباحا للمواطنين لمتابعة البث المباشر لعملية إطلاق أول قمر صناعي تونسي « تحدي واحد » .

وأشارت مدينة العلوم إلى أنها ستضع برنامجًا ثريًا ومتميزًا لهذه المناسبة يهدف إلى التثقيف والتشجيع على متابعة علوم الصناعات الفضائية يمتد على يوم كامل .

وفيما يلي الرابط الخاص بالبث المباشر لعملية اطلاق القمر الصناعي انطلاقا من الساعة 6 .15 دقيقة صباحا https://bit.ly/3cNK6nP ، وسيكون البث مشتركا من القاعدة الجوية « بايكانور » بكزاخستان والقاعة المركزية للمتابعة والمراقبة في مجمع تلنات بتونس.

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