مدينة العلوم بتونس تُبرم اتفاقيتي شراكة مع اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم

تم صباح اليوم الخميس 17 فيفري 2022، توقيع اتفاقيتي شراكة بين مدينة العلوم تونس والاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم و التكوين (UTIPEF) والمؤسسة الناشئة ArtCulture&Studio.

وتتنزل الاتفاقيات في إطار تعزيز انفتاح مدينة العلوم على محيطها الخارجي، ودعما لعلاقاتها مع المؤسسات والمنظمات التربوية والتكوينية والتعليمية، العمومية والخاصة، والمؤسسات الناشئة، وسعيا الى مزيد تطوير سبل التعاون معها.

وتوفر هاتين الاتفاقيتين فرصة لمدينة العلوم بتونس من اجل النهوض بانشطتها لدى مختلف مكونات المجتمع وذلك بالشراكة والتعاون مختلف المتدخلين في مجال نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية

وترنو هاتين الاتفاقيتين الى:

-بعث نوادي علمية لدى شركائها ينشطها مربون متكونون في المجال من قبل اطارات مدينة العلوم بتونس

-تنظيم زيارات لفائدة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين لمدينة العلوم بتونس وفق رزنامة سنوية

-تنظيم محاضرات وندوات وورشات ومعارض قارة ومتنقلة وعروض ثقافية مشتركة بين مدينة العلوم بتونس والمؤسسة الناشئة art&culture studio

-خلق اليات مشتركة لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية الرقمية وانجاز مشاريع مشتركة بين المؤسسة الناشئة art & culture studio في المجال المذكور.

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