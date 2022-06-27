مدينة العلوم: فلكيا عيد الإضحى يوم 9 جويلية 2022

توقّعت مدينة العلوم في بيان نشرته اليوم الاثنين، استنادا للحسابات الفلكية لشهر ذو الحجة لسنة 2022/1443، أن يُوافق التاسع من شهر ذي الحجة يوم الجمعة 8 جويلية 2022 وبالتالي فإن عيد الأضحى المبارك يكون يوم السبت 9 جويلية 2022.

وأشارت مدينة العلوم إلى أن رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من جنوب القارة الأوروبية و شمال و وسط القارة الإفريقية و جزء من جنوب القارة الأمريكية و اقصى شمالها وممكنة باستخدام التلسكوب وبالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي من أغلب بلدان القارة الأمريكية الشمالية و بالتالي من المرجح أن تعتمد هذه البلدان يوم الخميس 30 جوان 2022 موافقا لغرة شهر ذو الحجة 1443.

وفيما يخص البلاد التونسية، تغرب الشمس يوم الأربعاء 29 جوان 2022، على الساعة 19:44 ويغرب القمر على الساعة 20:26 أي 43 دقيقة بعد غروب الشمس كما يقدر ارتفاع القمر ب 8 درجات فوق الأفق وببعد قوسي بالنسبة للشمس حوالي 08 درجات و16 ثانية ويكون عمر القمر في تونس العاصمة عند الغروب 15 ساعة و51 دقيقة وبالتالي تكون رؤية الهلال ممكنة باستعمال التلسكوب. وعليه من المرجح أن يكون يوم الخميس 30 جوان 2022 موافقا لغرة شهر ذو الحجة 1443.

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