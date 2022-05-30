مذكرة تفاهم بين تونس وأمريكا لإعادة رفات جنود أمريكيين

تم اليوم الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم تاريخية بين الولايات المتحدة وتونس بحضور وزير الخارجية والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي والقائمة بالأعمال ناتاشا فرانشيسكي ومدير وكالة أسرى الحرب والمفقودين بوزارة الدفاع الأمريكية برايان بيرلفي بالمقبرة الأمريكية بشمال إفريقيا في مدينة قرطاج.

وتعتبر المقبرة المثوى الأخير لـ 2841 جنديًا أمريكيًا قُتلوا في الحرب العالمية الثانية.

سيمهد توقيع هذه الاتفاقية الطريق لتحديد رفات العديد من الجنود الأمريكبين المدفونين في المقبرة كجنود مجهولين بهدف إعادتهم إلى الولايات المتحدة للتعرف عليهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وبمناسبة الاحتفال بيوم الذكرى، وضع وزير الخارجية عثمان الجرندي إكليلًا من الزهور على حجر الذكرى لتكريم الجنود الذين سقطوا كما زار جدار المفقودين حيث تم تخليد ذكرى 3724 أمريكيًا مفقودًا خلال الحرب، وفق بلاغ صادر عن السفارة الأمريكية بتونس.

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