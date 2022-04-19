مذكّرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي ومنظّمة « الألكسو »

أمضى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير و المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو » محمد ولد أعمر يوم الاثنين 18 أفريل 2022 بمقرّ الوزارة، مذكّرة تفاهم وذلك بحضور محمود الزواوي رئيس الديوان و إطارات عليا بالوزارة و وفد رفيع المستوى عن « الألكسو ».

وثمّن منصف بوكثير العلاقات المتميّزة بين الجانبين و التي توجّت بإمضاء مذكّرة التفاهم منوّها بأهميتها لما تضمّنته من محاور وأهداف و التي ستعّزز التعاون والشراكة في مجالات التعليم العالي والتقييم والحوكمة، ودعا بوكثير كافة إطارات الوزارة إلى العمل على تطبيق المذكّرة.

من جانبه، نوّه محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالمذكّرة التي تعتبر خطوة كبيرة على مستوى العلاقات بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف المذكّرة إلى تطوير وتيسير أنشطة التعاون بين الوزارة و »الألكسو » في ميادين ذات الاهتمام المشترك. ويعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات على غرار دعم الحوكمة والجودة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وانفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الخارجي وتعزيز التعاون والشراكة بين مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والمساهمة في تطوير البحث العلمي في مختلف مجالات المعرفة.

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