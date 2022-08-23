مذيوب: الخادمي وعائلته غادروا مطار قرطاج

أعلن مساعد رئيس البرلمان المنحل ماهر مذيوب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أن وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي غادر فجر اليوم وعائلته مطار تونس قرطاج الدولي إلى بيته.

وأرجع مذيوب قرار الخادمي إلى ضغوطات رهيبة ودعوة صيغت على عجل للمثول أمام التحقيق اليوم، على حد تعبيره.

وكتب مذيوب عن الخادمي « أنار بصموده البطولي و عزيمته الصلبة للتونسيين و العالم بمأساة الاجراء المقيت s17ة و حاز التفافا شعبيا و تضامنا عربيا و دوليا مع هذا الحق الذي لن يسقط مهما فعلوا، حق كل تونسي في السفر بصفة حرة في بلد حر. »

كلمات البحث :الخادمي;مذيوب;مطار قرطاج