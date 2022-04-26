مذيوب لماكرون: أمامكم فرصة ثانية للانتصار للديمقراطية في تونس

توجه النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر مذيوب برسالة تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون بالفوز بثقة الشعب الفرنسي والولاية الثانية.

ودعا مذيوب ماكرون إلى انتهاز الفرصة الثانية لدعم تطلعات الشعب التونسي في انقاذ بلاده من الشعبوية الرثة والعودة للديمقراطية.

وكتب مذيوب:

« التحديات العميقة و الخطيرة أمام المالية العمومية و الاقتصاد التونسي و تداعياتها الخطيرة الاجتماعية على السلم و الأمن و الاستقرار الإقليمي تضع أمامكم وأمام الحكومة الفرنسية فرصة ثانية عظيمة للوقوف مع الشعب التونسي في ازمته الحالية كشريك و صديق و اول مستثمر في البلاد التونسية وللقيم المشتركة بيننا و الانتصار للديمقراطية عوضا عن السكوت على الشطحات الشعبوية الرثة التي تهدد قيم الجمهورية » .

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