مذيوب: هبة قطرية تشمل مستشفيين ميدانيين ستصل تونس الجمعة

أعلن ماهر مذيوب مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال خلال لقاء صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه ستصل تونس يوم الجمعة المقبل طائرة قطرية وهبة أميرية من تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر تحمل مستشفيين ميدانيين كبيرين، وأكثر من 50 إطارا طبيا قطريا من اجل التعامل مع هذه المستشفيات وتركيبها في ظرف 24 ساعة، بما سيعزّز الجانب اللوجستي في طاقة استيعاب وإيواء المرضى.

وقال مذيوب إن تحديد الأرض التي ستقام عليها هذه الهبة سيكون من اختصاص السلطات الصحية التونسية .

وأضاف ماهر مذيوب أنه كانت لرئيس مجلس نواب الشعب جلسة مع سفير الجمهورية الفرنسية بتونس الشريك الاستراتيجي الأول. وقد جدّد الجانبان اهتمامها بالعمل المشترك لتوفير كل الإمكانات في هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس.

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