مذيوب يدعو الرابطة البرلمانية لدول الكومونولث للتدخل لـ «إنقاذ النواب من الإعدام»

وجّه ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب السابق اليوم الثلاثاء، رسالة إلى انطوني روتا رئيس مجلس الشيوخ بكندا ورئيس الرابطة البرلمانية لدول الكومونولث، طلب فيها من جميع البرلمانيين و المشرعين، بالرابطة البرلمانية لدول الكومونولث و التي تضم 17.000برلمانيا و 180 مشرعا في جميع دول الكومونولث ،الوقوف مع اول برلمان تونسي منتخب منذ الاستقلال.

وشدد مذيوب في رسالته على أن البرلمان يتعرض إلى هجوم عنيف منذ أن أقدم قيس سعيد رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 على ما اعتبره « انقلابا » على الدستور و المؤسسات المنتخبة و الديمقراطية في تونس.

ودعا مذيوب جميع البرلمانيين بالرابطة للتضامن بقوة مع راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المنحل و 120 نائبا تونسيا، معتبرا أنهم مهددين بالإعدام، بعد أن أمر قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ، بمحاكمتهم أثر عقدهم لجلسة عامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022، وفق نص المراسلة.

كما ورد في المراسلة ما يلي: « إننا على ثقة بانكم ستكونون معنا في معركتنا السلمية المدنية من أجل استعادة المسار الدستوري و الديمقراطية المختطفة في تونس في اقرب الآجال. »

كلمات البحث :الرابطة البرلمانية لدول الكومونولث;مذيوب;نواب