مراحل تسجيل الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة وموافقة أوليائهم

سيتمّ تنظيم اليوم الثالث لعمليات التلقيح يوم الأحد 29 أوت 2021، بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.

وبينت وزارة الصحة في بلاغ لها، بأنه نظرا لخصوصية الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة (المولودون بين 28 أوت 2003 و29 أوت 2006) فسيتم دعوى الأشخاص المنتمين لهذه الفئة والراغبين في التلقيح إلى التسجيل على منظومة Evax.tn وفق التمشّي التالي:

ــ مرحلة أولى مخصصة للمعني بالتلقيح: الولوج إلى منظومة (Evax.tn) وتعمير الخانة المخصّصة حسب وضعيته، إمّا:

1.1 مواطن حامل لبطاقة تعريف وطنية.

2.1 مواطن غير حامل لبطاقة تعريف وطنية.

3.1 مواطن أجنبي.

- مع الحرص على التنصيص على رقم الهاتف الجوال للوليّ دون سواه.

ــ مرحلة ثانية مخصّصة للأولياء:

- ضرورة قيام الولي غير المسجل بالتسجيل بمنظومة « ايفاكس » Evax للحصول على رمز. بالنسبة للأولياء المسجلين سابقا يتمّ إستعمال الرمز الممنوح لهم سابقا.

- ولوج الولي إلى منظومة « ايفاكس » Evax بالرمز الممنوح له أين ينصّ في الخانة المحدثة للغرض على موافقته الصريحة وترخيصه للمعني بالتلقيح، وذلك بداية من يوم الخميس 26/08/2021 على الساعة 12:00 إلى غاية يوم الجمعة 27/08/2021 على الساعة 12:00.

ــ مرحلة ثالثة : تُوجّه للوليّ على رقم هاتفه الجوال بداية من يوم الجمعة 27/08/2021 إرسالية قصيرة (SMS) لاستدعاء المعنيين من الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة الذين إستكملوا كامل مراحل التسجيل المبيّنة أعلاه، تتضمن مركز التلقيح المحدد والموعد.

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