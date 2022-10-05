مراقبة العملية الانتخابية في لقاء رئيس هيئة الانتخابات ورئيس نقابة القضاة

اخر تحديث : 05/10/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

هيئة الانتخابات

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر اليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022، بمقر الهيئة رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة و الوفد المرافق له .
وتم خلال اللقاء التطرق إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء العدلي و الإداري و المالي في مراقبة العملية الانتخابية والتأكيد على أهمية تظافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة باعتبارها شأنا وطنيا.


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