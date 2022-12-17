مراقبون: 64 % من مكاتب الاقتراع لم يُوجد بها أي ممثل عن المترشحين

أكدت شبكة مراقبون في بيان أولي لها أصدرته اليوم السبت، حول عملية فتح مكاتب الاقتراع، أنّ 64 % من مكاتب الاقتراع لم يوجد بها أي ممثل عن المترشحين، فيما تم تسجيل وجود ممثل واحد على الأقل عن المترشحين بـ 20 % من مكاتب الاقتراع.

وأشارت الشبكة إلى أن تقديراتها لنسبة المشاركة بالداخل الى حدود الساعة العاشرة صباحا بلغت %2,22 مع هامش خطأ %0,15±.

وأبرزت مراقبون أن 5 % من مكاتب الاقتراع تواجد فيها عضوان فقط (العدد الأدنى المطلوب)، مؤكدة أن 94 % من أعضاء مكاتب الاقتراع تواجدوا بشكل كامل (3 أعضاء أو أكثر) في مكاتب الاقتراع عند انطلاق العملية الانتخابية.

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