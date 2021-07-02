مرام مرزوقي صاحبة أعلى معدل وطني في البكالوريا 20/20

أعلنت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، أن التلميذة مرام مرزوقي تحصلت على معدل 20/20 في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2021 .

وتحصلت التلميذة التي تدرس بشعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بجندوبة، على 20 في كل من مواد الرياضيات والفيزياء والألمانية والتربية البدنية، و19.5 في الإعلامية، و18.75 في علوم الحياة والأرض، و19 في الانقليزية و18.5 في الفرنسية و18.75 في العربية، و15.5 في مادة الفلسفة.

يُشار إلى أن نسبة النجاح على المستوى الوطني بلغت 44.30 بالمائة، حيث بلغت نسبة النجاح 51.56 بالمائة في المعاهد العمومية و13.60 بالمائة في المعاهد الخاصة و5.26 للناجحين بصفة فردية.

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