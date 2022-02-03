مرسوم رئاسي: الموافقة على اتفاقية حول الضمان الإجتماعي بين تونس وسويسرا

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 فيفري 2022، مرسوم عدد 7 لسنة 2022 مؤرّخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.

وتتيح هذه الاتفاقية لجميع الفئات المنخرطة في الصناديق الإجتماعية في تونس وسويسرا حق المساواة في المعاملة بالمثل والانتفاع بنفس الامتيازات في الضمان الاجتماعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة.

وتسمح الاتفاقية للتونسيين المقيمين في سويسرا وكذلك السويسريين المقيمين في تونس بالانتفاع بنفس الامتيازات في الضمان الإجتماعي على غرار تحويل جرايات الشيخوخة والباقين على قيد الحياة والتأمين ضد العجز.

ووقعت الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية بين وزير الشؤون الإجتماعية آنذاك محمد الطرابلسي ووزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه.

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