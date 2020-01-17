مرشحو كتلة الإصلاح الوطني لرئاسة الحكومة

قدمت كتلة الإصلاح الوطني لرئيس الجمهورية مساء أمس الخميس، 4 أسماء لتولي رئاسة الحكومة وهي كل من محمد الفاضل عبد الكافي، حكيم بن حمودة، منجي الحامدي، رضا بن مصباح.

يُشار إلى أن المهلة التي منحها رئيس الجمهورية قيس سعيد للأحزاب والكتل البرلمانية حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرونها الأقدر من أجل تكوين حكومة قد انتهت يوم أمس الخميس 16 جانفي 2020.

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