مرصد رقابة يُقاضي شركة الشحن الجوي السريع لشبهات فساد وتبييض أموال

أعلن مرصد رقابة اليوم الخميس، أنّه أودع اليوم شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية مفصلة ومؤيدة بعشرات الوثائق والمؤيدات بخصوص كل التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد التي تورطت فيها شركة الشحن الجوي السريع بتواطئ مع موظفين عموميين بما في ذلك الشبهات المتعلقة بعقد الإشغال الوقتي الذي يربط الشركة مع ديوان الطيران المدني والمطارات، وشبهة الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال لصاحبها أنيس الرياحي.

وتعهد المرصد بنشر المرصد تفاصيل الشكاية والقائمة الطويلة المشتكى بهم مساء اليوم.

كلمات البحث :شركة الشحن الجوي;فساد;مرصد رقابة