مرصد شاهد: توزيع أموال على الناخبين ونقلهم بواسطة سيارات إدارية

أعلن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في بلاغ له اليوم السبت، عن ضعف الاقبال على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية وخرق الصمت الانتخابي وتسجيل ارتكاب عديد الخروقات .

وأكد المرصد أنه تم رصد توزيع الأموال على الناخبين من ذلك ما تم تسجيله في محيط مركز غرة جوان في توزر المدينة كذلك في مركز بئر الحفي بسيدي بوزيد.

كما أشار المرصد إلى أنه تم نقل الناخبين لمكاتب الاقتراع بواسطة سيارات إدارية وخاصة على غرار ما تم تسجيله في محيط مركزي بوعبدلله و 2 مارس بسوق الاحد قبلي و مركز حي السعادة بالفحص و مركز غرة جوان بتوزر و منطقة هيشر بالنفيضة، هذا فضلا عن تواصل الدعاية الانتخابية من طرف ممثلي المترشحين في محيط مراكز الاقتراع.

كما لاحظ شاهد ضعف تكوين بعض أعضاء مكاتب الاقتراع في خصوص إجراءات سير العملية الانتخابية كعدم حمل الشارات الخاصة بهم وتسجيل تحبير سبابة اليد اليمنى عوضا عن اليسرى، بالإضافة إلى عدم تحيين سجلات الناخبين في عديد الدوائر اذ تم تسجيل غياب أسماء بعض الناخبين من السجلات رغم قيامهم بعملية التحيين.

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