مرصد شاهد يدعو هيئة الانتخابات إلى رفض استعمال منصة إيفاكس

دعا مرصد شاهد في بيان له اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى رفض مقترح اللجوء إلى استعمال منصة إيفاكس للتلقيح ضد كورونا لاستخراج معطيات حساسة تخص عناوين الناخبين المشمولين بالتسجيل الآلي وربط مراكز اقتراعهم بمراكز التلقيح، مذكرة بأن هناك تقارير أثبتت أنّ هذه المنصة تعرضت لمحاولات اختراق سابقا وتم وإسناد جوازات تلقيح لغير مستحقيها.

وأعلن المرصد رفضه اللجوء إلى التسجيل الآلي للناخبين التونسيين، داعيا إلى الهيئة إلى وضع الناخبين المسجلين آليا في مكاتب اقتراع خاصة بهم حتى يتم التدقيق في المعطيات الخاصة بهم وحتى تضمن الهيئة المحافظة على سجل الناخبين المسجلين إراديا نقيّا من الشوائب.

كما دعا المرصد هيئة الانتخابات إلى تفعيل سلطتها الترتيبية في المجال الانتخابي وأن تحافظ على استقلاليتها وعلى الحد الأدنى من الممارسات الفضلى الانتخابيّة وألا تتوسع في طلب التدخلات التشريعيّة من « سلطة التشريع الاستثنائية » التي هي في نفس الوقت سلطة تنفيذيّة لديها مصلحة في الاستفتاء

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