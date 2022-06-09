مركز الدراسات القانونية: إشراف شبيل تُباشر عملها ولا تُعامل معاملة خاصة

أكد مركز الدراسات القانونية والقضائية في بلاغ له اليوم الخميس، أنه خلافا لما أعلنت عنه سامية عبو بخصوص تمتع زوجة الرئيس القاضية إشراف شبيل بأجر دون أن تباشر أعمالها، أن جميع القضاة بمن فيهم المعنية يُنجزون أعمالهم القضائية داخل حرم المركز وكذلك خارجه دون التقيد بضابط الدوام الإداري مثلهم كمثل باقي زملاء القضاة داخل المحاكم.

وشدد المركز على انضباط القضاة في القيام بواجباتهم المهنية بمن فيهم زوجة الرئيس إشراف شبيل، نافيا معاملته معاملة خاصة تجاه واجباتها المهنية، مؤكدا حرصها على انجاز عملها في كل المواقيت المحددة مع فريق العمل الذي تعمل ضمنه وهي موجودة في جميع جلسات العمل المقررة لكل أسبوع.

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