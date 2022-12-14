مركز كارتر يُوفد 60 ملاحظا للتشريعية ويُؤكّد حرصه على أن تكون تقاريرهم نزيهة

أجرى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل فريخة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بمقر الهيئة لقاء مع وفد من قيادات مركز كارتر قادمة من أمريكا بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس.

وفي مستهل هذا اللقاء أكد رئيس الهيئة على انفتاح مجلس الهيئة على كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، معتبرا أن مواكبة الصحفيين والملاحظين المحليين والدوليين للانتخابات يمثل ضمانة إضافية ودلالة على شفافية هذا الموعد الانتخابي الهام ونزاهته، وعلى حيادية الهيئة وتعاملها مع كل الأطراف على قدم المساواة.

كما قدم رئيس الهيئة بسطة حول الإطار القانوني الجديد المنظم للانتخابات وعن الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 مؤكدا، في هذا الصدد، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تملك من التجربة ومن الخبرات البشرية ما يمكنها من تنظيم أي استحقاق انتخابي مشيرا إلى حرص مجلس الهيئة على تكريس مبدأ الشفافية والحفاظ على مبادئ الاستقلالية والنزاهة والأهمية الكبرى التي يوليها لحسن آداء أعوان الهيئـة لمهامهم والتزامهم بالحياد والاستقلالية وإنفاذ القانون على الجميع.

من جهته، أفاد رئيس الوفد الزائر أن مركز كارتر قرر إيفاد بعثـــة ملاحظين تتكون من 60 ملاحظ نظرا للأهمية التي تحظى بها تونس وتجربتها في الانتقال الديمقراطي مشددا على حرص المركز على أن تكون تقارير البعثة في إطار النزاهة والموضوعية واحترام استقلالية المؤسسة.

كما أشاد بمستوى التعاون بين المركز والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مذكرا بأن بعثات الملاحظين التابعين للمركز واكبت كل المواعيد الانتخابية في تونس منذ 2011 وتم نشر عدة تقارير حولها تضمنت عدة توصيات ونوهت أيضا بنزاهة العملية الانتخابية و حرفية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

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